TürkTraktör, başarısını 2020 yılında ödüllerle taçlandırdı
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TürkTraktör, başarısını 2020 yılında ödüllerle taçlandırdı

18.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:50
TürkTraktör, başarısını 2020 yılında ödüllerle taçlandırdı

TürkTraktör, ihracattan Ar-Ge ve patente, iş sağlığı ve güvenliğine kadar, farklı alanlardaki çalışmalarıyla 2020 yılında da başarı ve ödüllerine yenilerini ekledi.

TürkTraktör, ihracattan Ar-Ge ve patente, iş sağlığı ve güvenliğine kadar, farklı alanlardaki çalışmalarıyla 2020 yılında da başarı ve ödüllerine yenilerini ekledi.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır dünyada 130'dan fazla ülkeye sunduğu ürünleriyle traktör ihracatında liderliğini sürdüren TürkTraktör, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı" araştırmasında, makine ve aksamları sektörü birincisi olarak seçildi.

TürkTraktör, TİM İhracatın Yıldızları Yarışması'nda, en fazla ülkeye ihracat yapan ve ihraç ürünlerine çeşitlilik katan markaların dahil olduğu "Sınır Tanımayan Şampiyonlar" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yürüttüğü Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda TürkTraktör, genel sıralamada 56. basamakta yer alırken, kendi sektörünün ise birincisi olarak açıklandı.

Şirket, aynı zamanda BrandFinance tarafından hazırlanan Türkiye'nin en güçlü ve değerli markalarının sıralandığı 2020 yılı listesinde "Türkiye'nin En Değerli 37. Markası" olmayı başardı ve "En Değerli Traktör Üreticisi" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, pandeminin etkilerinin hissedildiği zorlu bir senede, bu başarıların kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır birçok alandaki yatırımlarımız ve yenilikçi çalışmalarımızla içinde bulunduğumuz ekosistem için katma değer yaratmayı sürdürüyoruz. Ne mutludur ki bu çabalarımız, her yıl üzerine yenileri eklenen başarılı sonuçlar ve ödüllerle taçlanıyor. Bu başarılarda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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