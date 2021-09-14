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TURKSPORU'nun Tokyo 2020 Özel Sayısı Dergilik'te

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
TURKSPORU'nun Tokyo 2020 Özel Sayısı Dergilik'te

Dergilik'in popüler yayınlarından TURKSPORU dergisi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sayısıyla uygulamadaki yerini aldı.

Dergilik'in popüler yayınlarından TURKSPORU dergisi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sayısıyla uygulamadaki yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in TURSKPORU projesinin önemli adımlarından biri olan TURKSPORU dergisinin Tokyo 2020 Özel Sayısı okurlarıyla buluştu. Dergilik uygulamasının özgün içeriklerinden biri olan ve ücretsiz okunabilen TURKSPORU dergisi, ilk 11 sayısında 1 milyon 900 bini aşkın okuyucuya ulaşmıştı. Yayın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Özel Sayısı'nda da sporseverlere dolu dolu içerikler, dosyalar, başarı hikayeleri ve röportajlar sunuyor.

Madalya sahipleri TURKSPORU dergisinde

Özel sayıda, okçulukta Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren Mete Gazoz, kadınlar boksta Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanan Busenaz Sürmeneli ve ilk gümüş madalyayı kazanan Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlara ilk kez bu sene dahil edilen karate branşında ilk gümüş madalyayı getiren Eray Şamdan, bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban, cimnastikteki ilk madalyayı kazanan Ferhat Arıcan, güreşte bronz madalya kazanarak ikinci olimpiyat madalyasını elde eden Taha Akgül ve Tokyo 2020'deki ilk madalyayı kazanan tekvandocu Hakan Reçber ile röportajlar yer alıyor.

Turkcell kullanıcıları, TURKSPORU dergisini Dergilik uygulamasından internet paketlerini harcamadan okuyabilirken, tüm operatörlerin kullanıcıları da uygulamayı indirerek dergiye ücretsiz sahip olabiliyor.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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