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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Futbol, Avrupa, Spor

TURKSPORU'ndan 17 bin 'birlik' tişörtü

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye'nin Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek futbol takımı olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün Kopenhag ile oynadığı maçta 'Birlik' gösterisi yaptı.

12.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:52
TURKSPORU'ndan 17 bin 'birlik' tişörtü

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye'nin Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek futbol takımı olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün Kopenhag ile oynadığı maçta 'Birlik' gösterisi yaptı. TURKSPORU, tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan maçta, stada gelen taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıttı. Ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik Vakfı için bağış kampanyası da başlatıldı.


TURKSPORU hem Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk futbol takımı olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne hem de Mehmetçik'e destek veriyor. Turkcell'in Türk sporunu desteklemek ve bilinirliğini artırmak için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Avrupa yolculuğunda bir adım daha atmak isteyen Başakşehir'in Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında stada gelen taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıttı.


Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan karşılaşmada tribünlerin kırmızı beyaza boyanmasını sağlayan Turkcell, Mehmetçik Vakfı için bir de bağış kampanyası hayata geçirdi. Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden düzenlenen kampanyada BiP'in Keşfet bölümünde yer alan 'Bir Bağış da Sen Yap' kanalına giren Turkcell aboneleri, diledikleri tutarda bağışla vakfa destek olabilecek.


Murat Erkan: "Bu coşkuya çok ihtiyacımız vardı"


Her zaman TURKSPORU'nun ve Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Sporun birleştirici ve gönüllerdeki coşkulu yanına çok ihtiyacımız vardı. Buna ön ayak olmak, 17 bin forma ile 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' diye haykırmanın heyecanını yaşadım. Ülkemizin güvenliği için canları pahasına mücadele yürüten Mehmetçiğimize de selam gönderdik. Her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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