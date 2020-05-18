TURKSPORU Buluşmaları'nın konukları Nazlı Savranbaşı ve Yasemin Adar
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TURKSPORU Buluşmaları'nın konukları Nazlı Savranbaşı ve Yasemin Adar

TURKSPORU Buluşmaları, yarın akşam Türkiye'nin ikinci en genç olimpiyat sporcusu Nazlı Savranbaşı ile devam edecek.

TURKSPORU Buluşmaları'nın konukları Nazlı Savranbaşı ve Yasemin Adar
18.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:35

TURKSPORU Buluşmaları, yarın akşam Türkiye'nin ikinci en genç olimpiyat sporcusu Nazlı Savranbaşı ile devam edecek. Haftanın ikinci buluşmasına ise 21 Mayıs Perşembe günü Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Yasemin Adar konuk olacak.

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek ve bilinirliğini artırmak için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye'nin en önemli sporcularıyla canlı röportaj serisine devam ediyor. TURKSPORU'nun sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanacak buluşmanın bu haftaki ilk konuğu Türkiye'nin ikinci en genç olimpiyat sporcusu Nazlı Savranbaşı olacak.

Mersin'de düzenlenen Dünya Kupası yarışında asimetri aletinde birinci olan Savranbaşı, 4-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almıştı. Nazlı Savranbaşı, Olimpiyat Oyunları'nın ertelenme kararı nedeniyle Tutya Yılmaz'ın elindeki Türkiye'nin en genç olimpiyat sporcusu unvanını ele geçirme şansını da kaçırdı.

Her hafta iki kez canlı olarak gerçekleştirilecek buluşmalar, 21 Mayıs Perşembe günü ise Türk güreşine adını altın harflerle kazıyan Yasemin Adar ile devam edecek. 2013 Akdeniz Oyunları'nda 72 kiloda altın madalya kazanan Adar, 2016 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyonluğa erişmişti. Bir sene sonra Dünya Güreş Şampiyonası'nda 75 kiloda yine altın madalyayı boynuna geçiren Adar, saat 21.30'da canlı sohbete katılacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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