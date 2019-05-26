Türkspor Augsburg Bayernliga'da

Hafta içinde kendi sahasında Bayernliga'da 7 yıldan beri top koşturan rakibi Sonthofen ile karşılasan Türkspor Augsburg bu karşılaşmadan golsüz berabere ayrılmıştı.

Rakibinin sahasındaki ikinci maçlarında ise 80 dakika mağlup oynayan Türkspor Augsburg 81.dakikada Salifou ile beraberliği yakalarken, 6 dakika sonra da durumu Hakan ile 2-1 yaparak rakibini ligden düşürdü ve yerine tabiri caizse kendisi çıktı.

Yıllardan beri Bayernliga'ya çıkma mücadelesi veren Türkspor Augsburg başkanı Cumhur Arslan galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı ve otobüslerle takımlarını desteklemeye gelen taraftarlarla kucaklaştı.