TÜRKSOY, Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığının 30. yıl dönümünü özel konserle kutladı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Türkmenistan Kültür Bakanlığı iş birliğinde, Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının 30. yılına ithafen "Türk Dünyası'nın Renkleri" çevrim içi konseri düzenlendi.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKSOY ile Türkmenistan Kültür Bakanlığı iş birliğinde Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının 30. yılı "Türk Dünyası'nın Renkleri" adlı çevrim içi konserle kutlandı.

Açıklamada, konsere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Tataristan (Rusya), Başkurdistan (Rusya) ve Moldova Gagavuz Yeri'nden 250'den fazla sanatçının katıldığı bildirildi.

Çevrim içi konserin açılış konuşmalarını Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuratov ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov yaptı.

Etkinlikte konuşan Kaseinov, TÜRKSOY'un, üye ülkelerinden aldığı güçle halklar arasında kültür ve sanat etkileşiminin pekişmesine yönelik çok sayıda projenin hayata geçirilmesine gayret gösterdiğini vurgulayarak, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yılına ithafen düzenlenen bu ilk ve anlamlı konseri düzenlemenin kendileri için ayrı bir mutluluk ve kıvanç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kaseinov, Türk Dünyası'nın en seçkin sanat topluluklarının ülkelerine ait etnik ve geleneksel müzik ezgilerinin icra edileceği bu konser ile bağımsızlık kutlamalarını büyük bir heyecan ve coşku ile başlattıklarını belirtti.

Azerbaycan Devlet Halk Çalgıları Orkestrası, Karagandı Tattimbet Kazak Akademik Halk Çalgıları Orkestrası, Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi Kazak Halk Çalgıları Orkestrası ve "Korkyt" Etno Folklor Topluluğu, Bişkek Kırgız Halk Çalgıları Orkestrası ve "Akak" Komuz Grubu, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Türkmenistan Halk Çalgıları Orkestrası, Özbekistan Devlet Filarmonisi Akademik Halk Çalgıları Orkestrası, Tataristan (Rusya) Devlet Dans ve Müzik Topluluğu, Başkurdistan (Rusya) Milli Halk Çalgıları Orkestrası ile "Düz Ava" Gagavuz Müzik ve Dans Topluluğu'nun sahne aldığı konserde sanatçılar, Türk coğrafyasının geleneksel müzik örneklerini icra etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan