TÜRKSOY tarafından yayımlanan "Kopan Üzengi" kitabı Macaristan'da tanıtıldı

10.12.2019 00:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:28

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen programda, ünlü Macar Türkolog İstvan Mandoki Kongur ve Kumuk Şair Badrutdin Magomedov anıldı, "Kopan Üzengi" kitabı tanıtıldı.

Türk Konseyi Genel Sekreterliği Avrupa Ofisi Direktörü Büyükelçi Janos Hovari'nin ev sahipliğinde Budapeşte'de düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, KKTC Budapeşte Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Kumuk şair Badrutdin Magomedov'un kaleme aldığı, Türkolog Kongur'un hayatının son zamanlarını, araştırmaları için gittiği Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki hatıralarını, gezi notlarını içeren ve TÜRKSOY tarafından yayımlanan "Kopan Üzengi" adlı kitap, Avrupa'da ilk kez okuyucu ile buluştu.

Etkinlikte konuşan Kaseinov, TÜRKSOY'un dünya genelinde Türk kültürünü ve Türk kültürüne katkıda bulunmuş önemli şahsiyetleri tanıttığını, bugünkü program kapsamında ise Türk dünyasına önemli miras bırakmış olan Kongur ve Magomedov'un anıldığını söyledi.

Kaseinov, Türkoloji ve edebiyat alanında önemli eserler bırakmış olan Kongur ve Magomedov'un gelecek nesiller tarafından da tanınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ise Macar ve Türk akademi ilişkilerinin her zaman büyük öneme sahip olduğunu, Macaristan'da Kongur gibi çok kaliteli Türkologların yetiştiğini söyledi.

Macaristan ve Türk dünyası ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştiğini, Macaristan'ın Türk Konseyi'ne gözlemci üyesi olmasının buna bir örnek olduğunu vurgulayan Kocaman, bu yıl eylül ayında Türk Konseyi'nin Avrupa Temsilciliği'nin Budapeşte'de tüm ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla açılmasının çok önemli olduğunu ve söz konusu ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Kocaman ayrıca, Türk Dünyası ve Macaristan arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusunda adımlar atan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Macaristan Dişişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya çok teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Etkinliği AA muhabirine değerlendiren Türk Konseyi Genel Sekreterliği Avrupa Ofisi Direktörü Büyükelçi Janos Hovari de eylül ayında açılışı yapılan Türk Konseyi Genel Sekreterliği Avrupa Ofisi'nin ilk programını geniş katılımlı olarak gerçekleştirdiklerinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Hovari, İstvan Mandoki Kongur'un Macaristan'da Kıpçaklar üzerine ciddi araştırmalar yapmış bir Türkolog olduğunu, Dağıstan'da hayatını kaybeden Kongur'un vasiyeti üzerine Almatı'da defnedildiğine işaret etti.

Magomedov'un ise Kongur'un araştırmalarını bir araya getirerek 2010 yılında kitap olarak Kumuk dilinde yayımladığını ifade eden Hovari, TÜRKSOY'un ise söz konusu kitabı Türkçe olarak bu yıl yayımladığını kaydetti.

Kaynak: AA