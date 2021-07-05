TÜRKSOY, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde "Aşk Medeniyetinin Bayraktarı Yunus Emre" isimli sergi açtı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kongo Demokratik Cumhuriyetinin (KDC) başkenti Kinşasa'da "Aşk Medeniyetinin Bayraktarı Yunus Emre" isimli sergi açtı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kongo Demokratik Cumhuriyetinin (KDC) başkenti Kinşasa'da "Aşk Medeniyetinin Bayraktarı Yunus Emre" isimli sergi açtı.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı vesilesiyle ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" münasebetiyle açılan sergiye, KDC Sanat ve Miras Bakanı Catherine Kathungu Furaha, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçisi Mehmet Munis Dirik'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Sergide, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Olgunlaşma Enstitüsü destekleriyle hazırlanan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışı öncesinde TÜRKSOY-KDC Sanat ve Miras Bakanlığı İşbirliği Anlaşması imza töreni gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Kinşasa Büyükelçisi Dirik, "TÜRKSOY'un Afrika'ya ilk açılımını Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bu şekilde yapması Büyükelçilik ve bir Türk olarak beni son derece duygulandırdı. İnşallah izleyen dönemde bu başlangıca ivme kazandırarak devam edeceğiz ve TÜRKSOY, Afrika iş birliğini her alanda geliştirmeye gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Serginin ardından basın toplantısı düzenleyen Kültür, Sanat ve Miras Bakanı Furaha da Yunus Emre'nin sözlerinden ve tasavvuf felsefesindeki sevgi anlayışından çok etkilendiğini, TÜRKSOY ile kurulan iş birliğinin hem Türk dünyası hem de Afrika kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması için büyük fırsatlar sunacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez