TÜRKSOY ile SANKON iş birliği yapacak Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) arasında işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) arasında işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.

SANKON Genel Başkanı FerudUn Cevahiroğlu başkanlığındaki heyet TÜRKSOY'u ziyaret ederek Genel Sekreter Düsen Kaseinov ile görüştü.2011 yılında ortak çalışmalara başlayan ve birçok başarılı projeye imza atan iki kuruluşun heyetleri arasındaki görüşmede, TÜRKSOY ve SANKON işbirliğinin daha da geliştirilerek üst düzeye çıkarılması kararlaştırıldı.

Görüşmede TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY ile SANKON işbirliğinin önemine değinerek, bu kapsamda yapılan Türk Dünyası Kadın Besteciler Konseri'nin büyük başarıya ulaştığını ve hafızalardan silinmeyecek bir iz bıraktığını vurguladı.

SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu, SANKON'un her zaman TÜRKSOY'un yanında olduğunu ve yapılacak faaliyetlere destek vermeğe hazır olduklarını belirtti Cevahiroğlu,Türk Dünyası yazar, şair, bestecilerini buluşturan yeni projelerin yapılması, TÜRKSOY yayınlarının Türkiye'nin diğer illerindeki okuyucularıyla buluşturması, resim- fotoğraf sergisi organizasyonu, kültürel – sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi için bütün olanaklarını seferber edeceklerini dile getirdi.

Heyetler arasındaki görüşmelerin ardından SANKON heyeti TÜRKSOY faaliyetlerinin yer aldığı fotoğraf sergisini gezerek ve ardından TÜRKSOY tanıtım filmlerini izleyerek teşkilatın faaliyetleri hakkında detaylı bilgi edindi. Genel Sekreter Düsen Kaseinov, SANKON Başkanı Ferudin Cevahiroğlu'na TÜRKSOY'un ilan ettiği "2018 doğumunun 90. yıldönümünde Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'u Anma Yılı" etkinlikleri kapsamında TÜRKSOY tarafından hazırlanan ve içerisinde Kırgız yazarın eserlerine ilişkin Türk Dünyası ressamlarının yorumladıkları resim eserlerinin yer aldığı "Cengiz Aytmatov'u Okumak" sanat albümü ve Kazak aydını Abay Kunanbayev'in 175. doğum yıldönümüne ithafen hazırlanan takvim hediye etti.

Görüşme günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA