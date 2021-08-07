TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'dan Vali Işık'a ziyaret
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TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'dan Vali Işık'a ziyaret

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'dan Vali Işık'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 3. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlamaları kapsamında, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile beraberindeki Kazakistan ve Özbekistan heyetini makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 3. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlamaları kapsamında, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile beraberindeki Kazakistan ve Özbekistan heyetini makamında kabul etti.

Ziyarette,TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, Valilik "Şeref Defteri"ni imzaladı.

Kaseinov, Karaman'da olmaktan dolayı duydukları memnuniyetini dile getirirken Vali Işık'a kardeş ülkelerle yürüttükleri çalışmalar, sağladıkları katkılar ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Vali Işık, bu yıl 3'üncüsü yapılacak olan Uluslararası Türk Dünyası Şöleninin, orman yangınları ve pandemi dönemindeki vaka artışı sebebiyle biraz sönük geçtiğini belirtti.

İlerleyen yıllarda kutlamaları daha güzel yapabilmeyi hedeflediklerini ifade eden Işık, "Umarım burada kaldığınız müddetçe mutlu bir vakit geçirirsiniz. Biz sizlere her türlü misafirperverliği göstermekten mutluluk duyacağız. Bu organizasyonu gerçekleştiren Genel Sekreterimize çok teşekkür ediyor, hepinize Karaman adına hoş geldiniz diyerek saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Işık, Kaseinov'a Karamanoğlu Mehmet Bey'in biblo ve fermanını hediye etti.

Vali Işık'a ise misafir heyet tarafından Özbekistan'ı simgeleyen bir plaket, kalpak ve yöresel köstüm hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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