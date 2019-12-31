TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

31.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:08
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov AA

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına" fotoğrafını oylayan Kaseinov, yaşam kategorisinde tercihini 'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullandı.

kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğrafını beğenen Kaseinov, AA muhabirlerinin "anı yakaladığını" belirterek kültürel faaliyetlerin fotoğraflanmasına daha fazla önem verilmesini tavsiye etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler