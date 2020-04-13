TÜRKSOY'dan Türk dünyası ezgileriyle "evde kalın" çağrısı
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Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Kültür Sanat

TÜRKSOY'dan Türk dünyası ezgileriyle "evde kalın" çağrısı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan solistlerin evlerinden seslendirdiği bir şarkıya klip hazırlayarak, Türk dünyasına "evde kal" mesajı verdi.

13.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:28
TÜRKSOY'dan Türk dünyası ezgileriyle

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan solistlerin evlerinden seslendirdiği bir şarkıya klip hazırlayarak, Türk dünyasına "evde kal" mesajı verdi.

TÜRKSOY'dan edinilen bilgiye göre, Türk dünyasından çeşitli sanatçılar, TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası eşliğinde evlerinde Kırgız halk ezgisi "Op-Mayda"yı seslendirdi.

Her yıl TÜRKSOY Nevruz kutlamaları kapsamında bir araya gelerek konserler veren ancak bu yılki turnesi salgın nedeniyle iptal edilen sanatçıların evlerinden kendi imkanıyla çektiği görüntülerden hazırlanan klip, TÜRKSOY'un sosyal medya hesaplarının yanı sıra Kazakistan ve Kırgızistan ulusal kanallarında da yayınlandı.

TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası

Türk dili konuşan ülkelerin geleneksel çalgılarıyla Türk dünyasının etnik ve geleneksel müziklerini dünyaya tanıtmak amacıyla 2016'da kurulan TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası'nda dombra, bağlama, sırnay, şerter, kıl-kobız, tar, kemençe, komuz, kıl-kıyak, kuray, nay, kaval, ağız kopuzu, morin hur, garmon, rubab, topşur, çatgan, doyra, jetigen ve kanun sanatçıları yer alıyor.

Bugüne kadar Nevruz kutlamaları çerçevesinde Türk dünyasının yanı sıra Japonya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde de konserler veren Orkestra, Türk dünyasının çeşitli ülkelerindeki ünlü müzik ve dans topluluklarında faaliyet gösteren profesyonel solist, dansçı ve müzisyenlerden oluşuyor.

Kaynak: AA

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