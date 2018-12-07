Türksoy'dan Beypazarı Belediyesine "Özel Ödül"

Ankara'nın Beypazarı Belediyesinde, VIII Avrasya Proje Festivali'nde özel ödüle layık görülen proje dolayısıyla ödül takdim töreni yapıldı.

16- 17 Kasım'da Moldova'da düzenlenen VIII. Avrasya Proje Festivali'ne katılan projelerin ödülleri sahiplerine takdim ediliyor.

Bu kapsamda Beypazarı Belediyesi öncülüğünde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği koordinasyonunda hazırlanan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından ödüle layık görülen, "Gazi Gündüzalp Külliyesi ve Hırkatepe Mahallesi Yaşayan Şehir Müzesi Projesi" için ödül töreni düzenlendi.

Hayri Özalp Başkanlık Konağı'nda düzenlenen törene, Moldova eski Kültür Bakanı ve Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsein Kasseinov, Gagavuz Yeri Milletvekili İvana Köksal, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci, Belediye Meclisi üyeleri, Keçiören Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Mustafa Araç ve Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüzalp Ünal katıldı.

Belediye Başkanı Kaplan'a ödülünü, Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Kasseinov takdim etti.

Gagavuz Yeri Milletvekili Köksal da Kaplan'a çeşitli hediyeler verdi.

Kaplan, yaptığı konuşmada, Beypazarı'nı tanıtacak, her anlamda zenginleştirecek projeyi hazırlayan Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğine teşekkür etti.

"Uluslararası alanda Türkiye'nin saygınlığını arttırmak için gayret gösteriyoruz." diyen Kaplan, projeyi bu ödüle layık gören herkese teşekkür etti.

Türk Mimar ve Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Demirci de projenin önemini anlattı.