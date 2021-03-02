TÜRKSOY'dan Azerbaycanlı şair ve düşünür Nizami Gencevi'yi anma etkinliği

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), doğumunun 880. yılında Azerbaycanlı şair ve düşünür Nizami Gencevi için anma etkinliği düzenledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un ev sahipliğinde Teşkilatın Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Kerimov, ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmekten memnun olduğunu ve bu ziyaret kapsamında Türk Dünyası için önemli çalışmalarda bulunan TÜRKSOY'un bu etkinliğine katılmaktan şeref duyduğunu dile getirdi.

Kerimov, sadece Azerbaycan ve Türk Dünyası için değil tüm insanlık için önemli bir şair ve düşünür olan Nizami Gencevi'yi anmak için böyle bir sergi açılmasından ve Azerbaycanlı ressam Mikayıl Abdullayev'in eserlerinin sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.

TÜRKSOY'a, Azerbaycan'ın ilan ettiği "Nizami Gencevi Yılı"na verdiği destek için teşekkür eden Kerimov, "Nizami, Batı'nın filozoflarına göre onlardan birkaç asır önce 'adalet, barış, bilgece yaşama, kadın ve insan hakları felsefi değerleriyle tanındı. Kendi eserlerinde bu değerleri tebliğ etti." ifadesini kullandı.

Kerimov, bunun ardından Batılı düşünürlerin hümanizm fikrini yaydığını ve dolayısıyla Nizami'nin sadece Türk Dünyası'nın felsefi fikriyatına değil tüm insanlığa bu katkıyı verdiğini vurguladı.

Hem Azerbaycan'ın hem de Türk Dünyası'nın Nizami gibi isimlerin uluslararası alanda bilinirliğini sağlamak için çalışmalar yapması gerektiğine dikkati çeken Kerimov, başka ülkelerde ve dünyanın birçok yerinde Nizami'nin değerlerini duyurmak için çabaladıklarını ve Türk Dünyası'nın böyle bir isim yetiştirdiğini duyurmak istediklerini belirtti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ise Azerbaycan'da 2021 yılının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ocak ayında aldığı kararla "Nizami Gencevi Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Kaseinov, bu noktada Nizami'nin şanına yakışır etkinliklerin düzenlenmesinin tavsiye edildiğini ve TÜRKSOY'un kurucu üyelerinden Azerbaycan'ın desteklerini hiç esirgemediğini vurguladı.

Nizami'nin tüm Doğu edebiyatı ve sanatının gelişimini etkilediğini ve derin izler bıraktığını dile getiren Kaseinov, "Nizami, 'Hamse' ile ün kazanan ve kendinden sonraki şairleri etkileyen, ünü sadece Azerbaycan'ı ve Türk edebiyatını değil, bütün dünya edebi coğrafyasını kuşatmış, üslup sahibi bir şairdir." ifadesini kullandı.

Kaseinov, Nizami'nin şiirlerinin Müslüman doğu halklarının kitap sanatı, minyatür ressamlığı, dekoratif sanat ve diğer sanat kollarının gelişmesine büyük katkı sağladığını kaydetti.

TÜRKSOY olarak açtıkları resim ve minyatür sergisinin yanı sıra Nizami'nin eserlerinden oluşan Azerbaycan Milli Kütüphanesinin kitap sergisine değinen Kaseinov, Azerbaycanlı ressam Vagif Ucatay'ın yaptığı "Nizami Işığında" tablosuna dikkati çekti. Kaseinov, "Ressam bu tabloda, Ermitaj'ın 'Öğrenci Odası'nda gerçekleştirilen bilimsel bir oturum olan jübile törenini tasvir ediyor. 19 Ekim 1941'de Leningrad'ın bilim adamları Nizami'nin dehasının ışığında bir araya gelmişler. Bu tablo, savaşa, ablukaya ve bütün zorluklara rağmen Nizami'ye verilen yüksek değerin bir simgesidir." diye konuştu.

Büyükelçi İbrahim ise sadece Nizami'yi değil bütün bilge değerlerinin tanıtımı hakkında daha çok çaba içinde olunması ve bütün dünyanın bu değerleri ve Türk Dünyası'nın kardeşliğini tanıması gerektiğini ifade etti.

Etkinlik, sergilenen fotoğraf ve kitapların incelenmesinin ardından düzenlenen mini konser ve hediyelerin takdimiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan