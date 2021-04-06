"TÜRKSOY Besteciler Buluşması" Bolu'da gerçekleştirildi
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"TÜRKSOY Besteciler Buluşması" Bolu'da gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel
'TÜRKSOY Besteciler Buluşması' Bolu'da gerçekleştirildi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) bu yıl 5'incisi düzenlenen "TÜRKSOY Besteciler Buluşması" Bolu'nun Seben ilçesinde yapıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) bu yıl 5'incisi düzenlenen "TÜRKSOY Besteciler Buluşması" Bolu'nun Seben ilçesinde yapıldı.

Seben Solaklar Kayaevleri yerleşkesinde bulunan "TÜRKSOY Sanat Köyü"nde, Seben Belediyesi iş birliğinde salgın tedbirlerine uygun düzenlenen etkinliğe Rusya'ya bağlı Başkurdistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın tanınmış bestekarları katıldı.

Bestekarlar, Seben'de kaldıkları süre boyunca ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini de ziyaret etti.

Yaklaşık 8 gün süren etkinlikte bestekarlar yaklaşık 10 eser besteledi.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, AA muhabirine, etkinliğe bu sene salgın nedeniyle katılımın kısıtlı olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan Başkurdistan Besteciler Birliği Başkanı ve Başkurt Sanatlar Enstitüsü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Leila İsmagilova ise kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek," Burada çok güzel çalıştık. Kaya evlerinin etrafındaki harika doğadan çok ilham aldık. O muhteşem çevreden çok esinlendik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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