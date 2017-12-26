Türksoy Anadolu Senfoni Orkestrası İlk Konserini Verdi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi iş birliğinde oluşturulan TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası, Eskişehir'de düzenlediği konserle ilk kez sahne aldı.



TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk dünyası genç yeteneklerinden oluşan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası sanatçıları ile Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası sanatçılarının bir araya gelmesiyle oluşturulan orkestranın, ilk konserini Eskişehir'de verdiği belirtildi.



Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi opera ve bale salonunda gerçekleşen konserde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den müzisyenlerin Eskişehirli sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kazak Aidar Tyrabaev'in şefliği ve solist Soprano Nazym Sagintay'ın icrasında dünya klasik müzik eserlerini seslendiren orkestra, Eskişehirli dinleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı. Sanatseverler, orkestra tarafından icra edilen Türk dünyası müzik örneklerinden Nevit Kodallı'nın Telli Turna suiti, Kazak klasik eserlerinden Latif Hamidi'nin 'Bülbül' şarkısı ve Mustafa Sarısözen tarafından derlenen 'Katibim' türküsüne Azerbaycanlı genç besteci Mustafa Mehmandarov'un yaptığı düzenlemesini uzun süre ayakta alkışladı."



Açıklamada, oluşturduğu TÜRKSOY Gençlik Oda Okestrası, Gençlik Korosu ve Halk Çalgıları orkestraları ile Avrupa'da kendinden söz ettiren ve birçok başarıya imza atan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın, 2017'de kurduğu TÜRKSOY'un Anadolu Orkestrası ile Eskişehir konserinin ardından İspanya turnesine çıkacağı belirtildi.



TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası, 29 Aralık 2017 ile 9 Ocak 2018 tarihleri arasında, Torello (Barcelona), Granada, Cueta, Yecla (Murcia) ve Segovia kentlerinde 6 kez sahne alacak.