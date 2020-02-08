TURKSİD'in Ukrayna şubesi törenle açıldı

08.02.2020 18:41 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:44

Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği (TURKSİD), resmi törenle Ukrayna'da açıldı.



Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği'nin (TURKSİD) resmi açılışı başkent Kiev'de Intercontinental Otel'de gerçekleştirildi. Sanat, siyasi ve iş dünyasından birçok yerli ve yabancı misafirin katıldığı açılış büyük ilgi gördü. Açılışta Türkiye, Ukrayna, Romanya ve Kırım'ın milli marşları okundu.



Resmi açılış töreninde konuşan TURKSİD Ukrayna Başkanı İsmet Yüksel, "Yaptığımız istişareler sonucu, Kırım Tatarlarının yoğun olarak yaşadığı yerlerde, ticaretle uğraşan dostlarımızla bir araya gelerek derneğimizi açma kararı aldık. Bu dernek kurma çalışmalarımız öncelikli olarak Türkiye, Romanya ve Ukrayna'da başladı. Derneğimizin amacı, yaşadığımız ülkelerde toplumlar arası ekonomik ve kültürel iş birliğini sağlamaktır. Ülkeler arasındaki ticarete ve kültürel faaliyetlere katkıda bulunmak istiyoruz. Diğer iş adamları derneklerine nazaran farklı bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Tanıtım ve resmi açılış törenine katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



Ukrayna Ekonomi Bakanı Timofiy Milovanov'un da katıldığı açılış töreninde Bakan Milovanov, Türk yatırımcıların Ukrayna için önemini vurguladı. Ekonomi bakanlığında TURKSİD derneğine mensup olanlar için özel bir birim kuracağını ve bu dernek üyelerinin sorunlarıyla bizzat bakanlık olarak ilgileneceklerini ifade etti. Ekonomi Bakanı'nın bu sözleri misafirler tarafından büyük taktir gördü.



Kırım'ın efsanevi lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve ona yakın ülkenin elçilerinin katıldığı açılış büyük bir coşkuyla yapılmış oldu. - KİEV

Kaynak: İHA