Türkşeker, şeker fiyatını 5,30 lira olarak belirledi
AA / Enes Duran - Haberler | Güncel
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5,30 lira olduğunu duyurdu.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5,30 lira olduğunu duyurdu.
Türkşeker'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5,30 lira olarak belirlendi.
Duyuruda yer alan tablo şu şekilde:
|Ürün adı
|KDV hariç fiyatı
|KDV dahil fiyatı
|1- Şeker (TL/Kg)
|Ambalaj cinsi
|Kristal Şeker
|50 kilogramlık polipropilen torba
|4,9125
|5,3055
|2- Alkol (TL/Litre)
|Tarımsal Kökenli Saf Etil Alkol
|8
|9,44
AA / Enes Duran - Son Dakika Haberleri
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