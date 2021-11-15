Türkşeker, şeker fiyatını 5,30 lira olarak belirledi - Haberler
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Türkşeker, şeker fiyatını 5,30 lira olarak belirledi

AA / Enes Duran - Haberler | Güncel
Türkşeker, şeker fiyatını 5,30 lira olarak belirledi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5,30 lira olduğunu duyurdu.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5,30 lira olduğunu duyurdu.

Türkşeker'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5,30 lira olarak belirlendi.

Duyuruda yer alan tablo şu şekilde:

Ürün adı

KDV hariç fiyatıKDV dahil fiyatı
1- Şeker (TL/Kg)Ambalaj cinsi

Kristal Şeker50 kilogramlık polipropilen torba4,91255,3055
2- Alkol (TL/Litre)

Tarımsal Kökenli Saf Etil Alkol

89,44

AA / Enes Duran - Son Dakika Haberleri

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