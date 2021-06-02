TÜRKŞEKER'in Karacabeyli üreticilere yeni müjdeleri yakın
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TÜRKŞEKER'in Karacabeyli üreticilere yeni müjdeleri yakın

TÜRKŞEKER'in Karacabeyli üreticilere yeni müjdeleri yakın
Bültenler - Haberler | Güncel

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bölge Milletvekili Dr. Mustafa Esgin ile birlikte Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin (TÜRKŞEKER) Ankara Etimesgut'taki sera tesislerini ziyaret etti.

Ziyarette kendilerine, TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan da eşlik etti. Başkan Özkan gerçekleşen ziyarette, Genel Müdür Alkan'dan çalışmalar hakkında bilgi alırken, üretim noktasında model olması hedeflenen serada yapılan domates yetiştiriciliğini yerinde inceledi.

TÜRKŞEKER'in destekleri devam edecek

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Ali Özkan, "Biz, Susurluk Şeker Fabrikasının satılmaması ve yeniden faaliyete geçmesi noktasında Karacabey merkezli çalışmalar yapmıştık. Hamdolsun ki bu çalışmalarımız başarıyla sonuçlandı. TÜRKŞEKER'in başarılı Genel Müdürü Sayın Mücahit Alkan'dan faaliyetler konusunda bilgi aldık. Kendisi sadece şeker pancarı ile ilgilenmiyor, geçen yıl domates fiyatının düşmemesi noktasında da gayretleri olmuştu. Bununla birlikte yem bitkileri alıyor. Her alanda çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Desteklerinin devam edeceklerini ifade ettiler. Bilindiği gibi Karacabey'imizde, topraksız tarım uygulamalarıyla da ülkemize rol model olacak çalışmalara imza atılıyor. Biz de 'Nerede Tarım Orada Varım' diyerek, tarımla ilgili hassasiyetlerimiz her fırsatta vurguluyoruz. İlçemizde pek çok ürün yetiştirilmekle birlikte, kapalı alanda, serada, topraksız tarım uygulaması da gerçekleştiriliyor. Bu yöndeki çalışmaların daha da yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bu vesileyle burada gerçekleştirdiğimiz ziyaret de son derece verimli geçti" dedi.

Modern serada domates üretimi yapıldığını belirten Özkan, "Sayın Alkan yaptığımız görüşmede, Susurluk Şeker Fabrikasında da benzer uygulamaların yapılabileceğini ifade etti. Bununla birlikte TÜRKŞEKER'in çiftçimize, önümüzdeki süreçte yeni müjdeleri olacak" ifadelerini kullandı.

Modern seracılık faaliyetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor

Öte yandan, 1 asırlık sözleşmeli tarım tecrübesini sera sektörüne de aktaran TÜRKŞEKER, ilk serasını Ankara Şeker Fabrikası yerleşkesine kurdu. 3.000 metrekare üzerine kurulan ve topraksız tarım yapılan seraya 50 bin fidan dikildi. Topraksız tarım hususunda örnek olan serada, yılda bin ton salkım domates elde edilecek.

TÜRKŞEKER, Ankara Şeker Fabrikası'nda pilot uygulama olarak hayata geçirdiği seracılık faaliyetlerini diğer fabrika alanlarında kuracağı seralarla yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler

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TÜRKŞEKER'in Karacabeyli üreticilere yeni müjdeleri yakın - Haberler
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