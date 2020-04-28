TÜRKŞEKER ile sözleşme yapan üreticilere yüzde 20 nakdi avans verilecek AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, TÜRKŞEKER'in şeker pancarının yanında üretim döneminde sıkıntılar çekilen diğer tarımsal ürünlerin üretimine destek vermek amacıyla "Tarihi adım hububat üretiminde sözleşmeli tarım" kampanyasını başlattığı bildirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, TÜRKŞEKER'in şeker pancarının yanında üretim döneminde sıkıntılar çekilen diğer tarımsal ürünlerin üretimine destek vermek amacıyla "Tarihi adım hububat üretiminde sözleşmeli tarım" kampanyasını başlattığı bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRKŞEKER'in her zaman ayni ve nakdi desteklerle pancar üreticisinin yanında olduğunu, verimli ve kaliteli pancar üretimini desteklediğini belirterek, toplumsal sağlık açısından özellikli bir ürün olan şeker üretiminde Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığını kaydetti.

Koronavirüs salgını ile tarımsal üretimin ve ülkelerin kendi kendine yeterliliğin tekrar gündeme gelmesiyle tarımsal üretimde önemli bir adımın daha atıldığını vurgulayan Günay, şu bilgileri paylaştı:

"Başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımız olmak üzere TÜRŞEKER'e çiftçilerimiz adına teşekkür ederim. TÜRKŞEKER ile buğday, arpa, mısır ve yağlık ayçiçeği sözleşmesi yapan üreticilere, girdi temininde ve bakım işlerinde kullanmak üzere ürün bedelinin yüzde 20'si kadar faizsiz nakdi avans verilecek. Ayrıca sözleşmeli üretimle söz konusu ürünlere alım garantisi verilerek, TMO alım fiyatlarının yüzde 2 üzerinden fiyatlandırılacaktır."

Kaynak: AA