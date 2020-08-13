TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, KAEÜ'yü ziyaret etti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Mücahit Alkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Mücahit Alkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KAEÜ Rektörlüğündeki ziyarette, her iki kurumun yürüttüğü projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Senato Salonunda düzenlenen toplantıda, KAEÜ'nün pilot üniversite kapsamında hazırladığı jeotermal ve tarımla ilgili projeler hakkında Alkan'a bilgi verildi.

Mücahit Alkan, TÜRKŞEKER'in faaliyetleri hakkında genel bilgiler vererek, merkezlerinin Ankara'da olduğunu, tarımdan gıdaya, kimya ve makineye kadar farklı alanlarda faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

Alkan, daha sonra KAEÜ'nün Ar-Ge serasında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA