: Türkşeker Genel Müdürü Alkan'dan "pancar üretim teşvik primi" açıklaması

09.01.2020 21:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:38

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, Kars, Ağrı ve Erciş'te pancar ve şeker üretiminin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.

Alkan, Kars'ta şeker pancarı üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, Kars, Ağrı ve Erciş Şeker fabrikalarında 2020 yılında pancar üretiminde 516 bin ton artış ve üretim teşvik primiyle bölge çiftçilerine 178 milyon lira gelir sağlanması konusunda yapılan çalışmalar görüşüldü.

Alkan, burada yaptığı konuşmada, kapasitelerinin çok altında pancar üreten Kars, Ağrı ve Erciş Şeker Fabrikasında bu yıl belirlenecek A kotası pancar birim fiyatının yüzde 10'u oranında ilave pancar üretim teşvik primi verileceğini söyledi.

Fabrikanın Kars'ta bulunan tek sanayi kuruluşu olduğunu ve kentin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağladığına vurgu yapan Alkan, "2019-2020 kampanyasında Kars Şeker Fabrikasında 35 bin ton pancar işlenerek, 5 bin 246 ton şeker üretilmiştir. Kampanya dönemi 21 gün sürmüştür, bu süre Kars Şeker Fabrikası için yeterli olmadığı gibi fabrikanın üretimde sürdürülebilir olmasını da zorlaştırmaktadır." dedi.

Kars'taki fabrikanın üretim faaliyetlerinin sürdürülmesinin bölgenin kalkınmasına, refah düzeyine ve istihdamın artırılmasına, göçün önlenmesine önemli katkı sağlayacağına değinen Alkan, "Pancar ve şeker üretiminin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için Türkşeker olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.

Alkan, pancar üretim teşvik primiyle bu bölge çiftçilerine 178 milyon lira ilave gelir sağlanacağını belirtti.

Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu da Türkiye'nin sanayileşme sürecinde şeker fabrikalarının önemine vurgu yaparak,, Kars Şeker Fabrikasının bölge ekonomisine sağladığı katma değerle ilgili bilgiler verdi.

Toplantıya, Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Abbas Sueri, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu ve Kars Ziraat Odası Adem Ertaş, Kars Şeker Fabrikası Müdürü Mevlüt Dülger ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu