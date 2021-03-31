Türkşeker Genel Müdürü Alkan, 2020-2021'de 1 milyon 73 bin ton şeker ürettiklerini bildirdi Açıklaması

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, 2020-2021 pazarlama yılında 1 milyon 73 bin ton şeker ürettiklerini ve bu üretim ile son 20 yılın rekor üretim değerini yakaladıklarını belirtti.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, 2020-2021 pazarlama yılında 1 milyon 73 bin ton şeker ürettiklerini ve bu üretim ile son 20 yılın rekor üretim değerini yakaladıklarını belirtti.

Türkşeker'in 2017 ve 2018 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Burada kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Genel Müdür Alkan, Türkiye'nin, 2019-2020 pazarlama yılı itibarıyla dünyanın pancardan şeker üreten 5'inci, Avrupa'nın ise 4'üncü büyük ülkesi konumunda olduğunu bildirdi.

Alkan, 2018 yılında 10 şeker fabrikasının özelleştirildiğini anımsatarak, Türkşeker'in toplam ülke şeker kotasındaki yüzde 35'lik pay ile sektörün halen en büyük oyuncusu konumunda olduğunu söyledi.

Şirkete 2020 yılı için 120 milyon lira, 2021 yılı için de 128 milyon 722 lira yatırım ödeneği sağlandığını aktaran Alkan, "2020-2021 pazarlama yılında şirketimize 935 bin 100 ton A kotası şeker tahsis edilmiştir. Bu dönemde 8 milyon 582 bin ton pancar satın alınarak 8 milyon 165 bin ton pancar işlenmiş ve 1 milyon 73 bin ton şeker üretilmiştir. Bu üretim ile son 20 yılın rekor değerini yakalayan Türkşeker, oluşturduğu katma değer ile ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunmayı sürdürmektedir. Ülke tarım ve sanayisini kalkındırmak, çiftçinin gelirini artırmak ve serbest piyasa ortamında mağdur olmalarının önüne geçmek için çabalarımız hız geçmeden devam etmektedir." diye konuştu.

Alkan, bazı fabrikalara pancar üretimi teşvik primi uygulamasına 2021 yılında devam edileceğini anlatarak, üreticilere erken teslim tazminatı ödenmesi uygulamasının da bu yıl da sürdürülmesinin planlandığını vurguladı.

Yerli ve milli şeker pancarı tohumu ıslahı ve üretimi için "Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı Yerli ve Milli Şeker Pancarı Çeşitlerinin Islahı ve Tohum Üretimi Projesi" kapsamında tohum tescil sürecinin başlatıldığını belirten Alkan, "2023-2024 kampanya döneminde şeker pancarı ekimlerinde yerli tohum kullanılmasının sağlanması hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

Alkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 9 milyon 110 bin litre etil alkol üretilerek piyasanın talebinin karşılandığını, dezenfektan ve kolonya fiyat artışlarının önüne geçilmesine büyük katkı sağlandığını dile getirdi.

Milletvekillerinin yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatının sınırlandırılmasına yönelik görüşleri üzerine de Alkan, "Şeker Dairesi yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların her türlü denetimini yapıyor. Biz de bu konudaki hassasiyetimizi devam ettireceğiz." dedi.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra Türkşeker'in 2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Öte yandan, mülga Şeker Kurumunun 2017 yılı hesapları da komisyonda ele alındı.

Komisyonda söz alan Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan, Şeker Kurumunun 2017 yılında kapatılmasının ardından şeker sektörünün sevk ve idaresinin Tarım ve Orman Bakanlığına verildiğini anımsatarak, üretimden tüketime kadar şekerin planlanması, izlenmesi ve denetiminin bakanlıkça yürütüldüğünü bildirdi.

Şeker Dairesi Başkanlığının teşkilatlanma sürecinin tamamlanmasıyla şeker izleme ve denetim faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütüldüğüne işaret eden Sinan, şeker şirketlerinin denetimi, denetim görevi bakanlığa geçtikten sonra 5 kat arttığını söyledi.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra mülga Şeker Kurumunun 2017 yılı hesapları ibra edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık