Türkşeker Erciş Şeker Fabrikası 32 yaşında
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Türkşeker Erciş Şeker Fabrikası 32 yaşında

24.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:38
Türkşeker Erciş Şeker Fabrikası 32 yaşında

Van Gölü havzasının önemli sanayi kuruluşlarından Erciş Şeker Fabrikası, 32 yıldır aralıksız hizmet veriyor.

Van Gölü havzasının önemli sanayi kuruluşlarından Erciş Şeker Fabrikası, 32 yıldır aralıksız hizmet veriyor.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, temeli 17 Ağustos 1987'de atılan Türkşeker Erciş Şeker Fabrikası, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın katılımıyla 24 Ocak 1989'da hizmete açıldı.

Kurulduğu ilk yıl 35 bin 807 dekarlık alanda pancar yetiştiren fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

Türkşeker Erciş Şeker Fabrikası, 32 yıllık geçmişinde en çok üretimi 2020-2021 üretim döneminde gerçekleştirdi. Erciş Şeker Fabrikası'nda 2020-2021 üretim döneminde şeker üretimi geçen yıla göre yüzde 91 arttı.

Fabrika, aynı dönemde 200 bin ton pancarı işleyerek 31 bin 915 ton şeker elde etti.

Tüm zamanların en iyi verilerinin gerçekleştiği 2020-2021 üretim döneminde fabrika, şehrin ekonomisine 176 milyon liralık katma değer oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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