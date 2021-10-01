Türkşeker'e ait Soma'daki taşınmazların satışı onaylandı - Haberler Ekonomi
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Türkşeker'e ait Soma'daki taşınmazların satışı onaylandı

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Türkşeker'e ait Soma'daki taşınmazların satışı onaylandı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Soma'daki 2 bin 388 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların özelleştirilmesi ihalesi onaylandı.

SOMA, MANİSA (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Soma'daki 2 bin 388 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların özelleştirilmesi ihalesi onaylandı.

???????Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Manisa'nın Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 2 bin 388 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine onay verildi.

Söz konusu taşınmazların 14 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Canbeyler Yapı Petrol Ürünleri Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketine satılmasına, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptaline karar verildi.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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