Türkşeker'e ait Kırıkkale'deki taşınmazlar kiraya verilecek
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki taşınmazlar kiralanacak.
09.04.2020 08:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:48
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki taşınmazlar kiralanacak.
Türkşeker AŞ Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kuruma ait Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki 9 bin 902,27 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan ambar,
kantar binası ve arazisi kiraya verilecek.
Söz konusu ihale 22 Nisan günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA