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Berat Albayrak, Ekonomi, Haber

Türkşeker'den pancar üreticisine tohum, gübre ve nakit avans

Türkşeker, pancar üreticisinin ekeceği başta hububat olmak üzere diğer tarım ürünleri için tohum, gübre ve nakit avans verecek.

22.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:01
Türkşeker'den pancar üreticisine tohum, gübre ve nakit avans

Türkşeker, pancar üreticisinin ekeceği başta hububat olmak üzere diğer tarım ürünleri için tohum, gübre ve nakit avans verecek.

Türkşeker'den yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in sözleşmeli tarım uygulaması ile çiftçilerin krediye, faize muhtaç olmayacağını söyledi. Bakan Albayrak, proje ile çiftçilerin 3,5 milyar TL gelir elde edeceğini, tarımsal ürün

ithalatında da 500 milyon dolarlık tasarruf sağlanacağını belirtti" denildi.Türkşeker'in, uzun zamandır pancar üreticisiyle yürüttüğü sözleşmeli tarımuygulamasını genişlettiği belirtilen açıklamada, "Münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün etmek zorunda olan çiftçilere Türkşeker destek olacak" denildi ve şu bilgiler verildi: "Başta hububat olmak üzere diğer ürünlerin ekiminin yapıldığı dönemde çiftçiler hem ürününü yetiştirirken zorlanıyor, hem de hasat ettikten sonra değerinde satmakta ciddi problemler yaşıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu sıkıntıları yaşayan çiftçileri rahatlatmak için pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker'in ödeyeceğini açıkladı. Bakan Albayrak, 'Böylelikle çiftçimizi krediye muhtaç etmeden, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız' dedi. Yeni sistemde Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek."Pancar çiftçisi münavebe sistemine göre pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor. İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alınırken sonraki yıllarda ihtiyaca göre diğer ürünler de eklenebilecek. Türkşeker yeni projesiyle 2,5 milyon ton ile Türkiye'nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirmeyi hedefliyor."Türkşeker'in, bu projesi ile hububat üretimini artırabilmek için yalnızca pancar ekimiyapılan arazilerde değil, pancar çiftçisine pancar ekimi yapmadığı kuru tarım yaptığıarazilerinde de destek olacağı belirtiler açıklamada, "Bu proje kapsamında 4 Milyon dekarlık alanda hububat üretimi hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sözleşmeli hububat üretimi ile birlikte çiftçilerin 3,5 Milyar TL kazanç elde edeceğini, tarımsal ürün ithalatında da 500 milyon dolar tasarrufa gidileceğini söyledi" denildi ve şöyle devam edildi: "Türkşeker, Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ihtiyaç duyulan kolonya vedezenfektan üretimi için hızlı hareket ederek üreticilerin etil alkol ihtiyacını karşıladı.Eskişehir Alkol Fabrikası'nın kapasitesini artıran Türkşeker, 21 günde ürettiği 1milyon litre etil alkolü dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılmak üzere üreticilereve hastanelere verdi. Türkşeker, şeker üretimi sırasında çıkan yan ürünleri değerlendirerek başta hayvancılık olmak üzere sanayinin diğer alanlarına da destek vermektedir. Yanürünlerden küspe (yaş pancar posası) üretimi ile yem sektörünün, melas üretimi ilede maya ve yem sanayiinin ihtiyacı karşılanmaktadır."Açıklamaya göre, 94 yıldır 'Sözleşmeli Tarım' ile pancar üreten Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bugün 50 Bin Çiftçisi ile 3,6 Milyon Dekar alanda 7,5 Milyon Ton pancar üretimiyle Türkiye tarımına hizmet veriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Türkşeker, 15 Adet Şeker Fabrikası ve 8 Bin çalışanı ile her yıl yaklaşık 900 Bin Ton şeker üreterek,

Türkiye'nin şeker ihtiyacının üçte birini karşılıyor.


Kaynak: DHA

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