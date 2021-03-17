Türkşeker'den rekor üretim
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Türkşeker'den rekor üretim

17.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:26
Türkşeker'den rekor üretim

Türkşeker'de 2020/2021 üretim dönemi sona ererken, bu dönem rekorlara imza atan Türkşeker yakaladığı üretim değerleri ile göz doldurdu.

Türkşeker'de 2020/2021 üretim dönemi sona ererken, bu dönem rekorlara imza atan Türkşeker yakaladığı üretim değerleri ile göz doldurdu.

Türkşeker, bu dönemde planlı üretime geçildikten sonraki tüm zamanların pancar işleme ve şeker üretim rekoruna imza attı. 2020/2021 üretim döneminde şeker üretimi geçen yıla göre yüzde 20 artarak 1 milyon 73 bin tona ulaştı. Türkşeker 'in 2020/2021 üretim döneminde çiftçiye verdiği destek ise tüm zamanların zirvesine çıktı. Türkşeker'in bu dönemde çiftçiye verdiği destek geçen yıla göre yüzde 45 artarak 3 milyar 50 milyon liraya ulaştı.

Türkşeker 2020/2021 üretim döneminde 138 bin ton C şekeri (İhraç amaçlı şeker) üreterek, son 7 yılın C şekeri üretim rekoruna da imza attı. Öte yandan 2013'den sonra ilk şeker ihracatını bu yıl gerçekleştirecek olan Türkşeker'in 2021'de 70 bin ton şeker ihraç etmesi bekleniyor. Türkşeker ayrıca bu dönemde 15 şeker fabrikasıyla 9 milyar 491 milyon lira "ekonomik fayda" oluşturarak ekonomiye de katkı sağlamış oldu.

(Ali Nargüner/İHA)

Türkşeker'den rekor üretim
Türkşeker'den rekor üretim
Türkşeker'den rekor üretim
Türkşeker'den rekor üretim
Türkşeker'den rekor üretim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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