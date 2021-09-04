Türkşeker çiftçi lokalleri yeni üretim sezonuna hazır
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Türkşeker çiftçi lokalleri yeni üretim sezonuna hazır

Türkşeker çiftçi lokalleri yeni üretim sezonuna hazır
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türkşeker'in, yeni iletişim stratejileri çerçevesinde geçen yıl modern bir görünüme kavuşturulan ve pancar çiftçisinin de büyük memnuniyet oluşturan çiftçi lokalleri 2021-2022 üretim dönemine hazır.

Türkşeker'in, yeni iletişim stratejileri çerçevesinde geçen yıl modern bir görünüme kavuşturulan ve pancar çiftçisinin de büyük memnuniyet oluşturan çiftçi lokalleri 2021-2022 üretim dönemine hazır.

Türkşeker açıklamasına göre, çiftçi karşılama alanları olarak da kullanılacak lokallerde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçiler çay ve çorba hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanacaklar.

Büyüklükleri fabrika kapasitelerine göre belirlenen çiftçi lokallerinin çevre ve iç mekanları yeniden düzenlendi. Yeni kampanya döneminde 7/24 hizmet verecek lokallerde çiftçilerin yararlanabilmesi için mescit ve duş alanları da oluşturuldu.

Açıklamaya göre, Türkşeker'in son yıllarda uyguladığı çiftçi dostu uygulamalar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Türkşeker'in 15 fabrikasının tamamında uygulanan "Randevulu Pancar Alım Sistemi" ile pancarını teslim etmek isteyen çiftçilerin bekleme süresi kısalırken, oluşturulan çiftçi lokalleri ile de tarlasından pancarını getiren çiftçiler ve pancar nakli yapan kamyon şoförleri duş alma, sıcak çorba içme ve sıcak bir ortamda dinlenme fırsatı buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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