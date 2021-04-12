TÜRKŞEKER, 30 milyon dolar şeker ihraç etti

Sözleşmeli tarımda bir asırlık pancar üretiminden gelen tecrübesi ile pandemi döneminde pancar dışı ürünlerde de (buğday, arpa, mısır, ayçiçeği vb.) "Sözleşmeli Tarım" sürecini başlatan TÜRKŞEKER, 2020/2021 Şeker Üretim Dönemi'ni de rekorlar ile kapattı.

Sözleşmeli tarımda bir asırlık pancar üretiminden gelen tecrübesi ile pandemi döneminde pancar dışı ürünlerde de (buğday, arpa, mısır, ayçiçeği vb.) "Sözleşmeli Tarım" sürecini başlatan TÜRKŞEKER, 2020/2021 Şeker Üretim Dönemi'ni de rekorlar ile kapattı.

935 bin 100 ton olan A Kotası şeker üretimini gerçekleştirmekle birlikte 137 bin 545 ton da C Şekeri üreterek rekor kıran TÜRKŞEKER, şimdi de ürettiği C şekerin ihracatına başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi'nden ürettiği C şekerin yüzde 60'ı için ihracat yetkisi alan TÜRKŞEKER, 80 bin ton şeker ihracı yaparak yaklaşık 30 milyon dolar gelir elde etti. Aynı zamanda üretilen C şekerinden şu ana kadar dahili işlemde kullanarak ihracat yapan firmalara da 10 bin 400 ton satış gerçekleşmiş olup, bu satıştan da yaklaşık 35 milyon TL gelir elde edildi.

Ürettiği C şekerin tamamını satması ile birlikte 436 milyon TL gelir elde etmeyi hedefleyen TÜRKŞEKER, 30 milyon dolar ihracatın yanında ürettiği C şekeri ile birlikte 23 Milyon $dolar tutarında C şekeri ithalatının da önüne geçmiş olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı