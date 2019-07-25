TÜRKSAV'dan Dede Korkut'a özel sergi

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) tarafından tarihi Taşhan'da Türk Dünyası Karma Resim Sergisi açıldı.

Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında düzenlenen serginin açılışını Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, TÜRKSAV Başkanı Şair ve Yazar Yahya Akengin ve Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler birlikte yaptılar.

Sergi hakkında kısaca bilgi veren TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, Türk Dünyası karma resim sergilerini 23 yıldan beri aralıksız yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Açılışa katılan Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler de Bayburt'ta bulunmaktan ve böyle bir programın açılışında yer almaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Açılışın ardından sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri ve katılımcılar TÜRK Dünyası'ndan sanatçılar tarafından yapılan eserler hakkında ilgililerden bilgi aldılar.

Sergi açılışına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, TÜRKSAV Başkanı Şair ve Yazar Yahya Akengin, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, akademisyenler ve yazarlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA