Türksat Uzaya 3 Uydu Gönderecek! İşte Tarihler
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Türksat Uzaya 3 Uydu Gönderecek! İşte Tarihler

Türksat uzaya 3 uydu göndermeye hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat tarafından uzaya gönderilecek olan 3 uydunun hangi yllarda gönderileceğini açıkladı.

Türksat Uzaya 3 Uydu Gönderecek! İşte Tarihler
03.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:50

Türksat uzaya 3 uydu göndermeye hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat tarafından uzaya gönderilecek olan 3 uydunun hangi yllarda gönderileceğini açıkladı.

Türksat Uzaya 3 Uydu Gönderiyor: Tarihler Açıklandı

Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada 3 yılda 3 uydu gönderileceğini söyledi. Karaismailoğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Türksat çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Türksat 5A, 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B, 2021'nin ikinci çeyreğinde, Türksat 6A, 2022'de uzaya gönderilecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye, Dünya'da haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklamasının devamında "1 milyon 300 bine yakın Kablo TV abone sayısının yılsonuna kadar, 1 milyon 400 bine çıkarılmasını öngörüyoruz. 1 milyonu aşan kablonet abone sayısının da yılsonuna kadar 1 milyon 100 bine çıkarılması önceliğimizdir" dedi.

Sizler 3 yılda 3 uydunun uzaya gönderilecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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