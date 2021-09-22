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Türksat TEKNOFEST'te gençlerle buluştu

AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi
Türksat TEKNOFEST'te gençlerle buluştu

Türksat AŞ, Türkiye'nin en güncel uydu ve milli anten ailesini, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te başta gençler olmak üzere katılımcılarla buluşturdu.

Türksat AŞ, Türkiye'nin en güncel uydu ve milli anten ailesini, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te başta gençler olmak üzere katılımcılarla buluşturdu.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde dün kapılarını açan TEKNOFEST'in paydaşları arasında Türksat gibi kritik öneme sahip birçok kuruluş bulunuyor.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen festivalin ilk günü etkinliklerine, Türksat adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Genel Müdür Hasan Hüseyin Ertok, İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Metin Çavuşoğlu ve Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel de katıldı.

Model Uydu Yarışması'nın da sahibi olan Türksat, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu sektörü, medya kuruluşları ve üniversitelerden oluşan kurumların katılımıyla düzenlenen etkinlikte sergilediği yeni anten ailesi PEYCON'un yanı sıra dev Türksat 4A Uydusu maketiyle de dikkati çekti.

Türksat'ın bir diğer standı "Model Uydu"da ise Türksat Model Uydu Yarışması finalistleri, yerli ve milli üretim model uyduları ile roketlerini sergiledi. Bu stant, TEKNOFEST'in ilk gününde gençlerin akınına uğradı.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri
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