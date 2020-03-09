SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Türksat, Satellite 2020 Fuarı'nda boy gösterecek - Ekonomi
Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türksat, Ekonomi

Türksat, Satellite 2020 Fuarı'nda boy gösterecek

Türksat, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı'na katılacak.

09.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:12
Türksat, Satellite 2020 Fuarı'nda boy gösterecek

Türksat, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı'na katılacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket yarın ABD'nin başkenti Washington'da kapılarını açacak fuara STM, TUSAŞ ve Profen firmalarıyla katılım sağlayacak.

Şirket fuarda 1914 numaralı stantta yerini alacak.

Fuarda şirketin uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlerin tanıtımının yanı sıra yeni haberleşme uyduları Türksat 5A ve Türksat 5B ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Program kapsamında şirket, hedef pazarındaki etkinliğini artırmayı ve yeni pazarlara açılarak, faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimini yeni projelerle ülke sınırları dışına taşımayı planlıyor.

Fuar kapsamında, şirket tarafından üretilen ve hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet olanağı sağlayan SOTM (Satcom on The Move) anteni de Türksat standında sergilenecek.

Türksat'ın stant açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yapması planlanıyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Ekonomi
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Ekonomi
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Ekonomi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Ekonomi
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Koronavirüsün onlarca can aldığı komşuda 70 bin hükümlü serbest kalacak Ekonomi
Koronavirüsün onlarca can aldığı komşuda 70 bin hükümlü serbest kalacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Ömer Çelik Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Levent Can Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Türksat, Satellite 2020 Fuarı'nda boy gösterecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:41:41. #1.15#