Türksat Model Uydu Yarışması Rekor Başvuru ile Tamamlandı
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Türksat Model Uydu Yarışması Rekor Başvuru ile Tamamlandı

Üniversite öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören Türksat Model Uydu Yarışması'na yurt içi ve yurt dışında yer alan üniversitelerden rekor başvuru

Türksat Model Uydu Yarışması Rekor Başvuru ile Tamamlandı
29.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:50

Üniversite öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören Türksat Model Uydu Yarışması'na yurt içi ve yurt dışında yer alan üniversitelerden rekor başvuru gerçekleşti.

Türksat Model Uydu Yarışması Rekor Başvuru ile Başlıyor

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından üniversite öğrencileri arasında bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan uluslararası Türksat Model Uydu Yarışması'na 149 takım başvuru yaptı.

Türksat Model Uydu Yarışması ilk kez 2016 yılında gerçekleşti. Türksat tarafından yapılan açıklamaya göre Türksat Model Uydu Yarışması'na 2016 yılında 7 takım başvuru yapmıştı. 2017 yılında 25 takım, 2018 yılında 34 takım, geçtiğimiz yıl ise 51 üniversiteden 95 takım başvuru yapmıştı.

7 ayrı süreçten oluşan Türksat Model Uydu Yarışması'nın 2. süreci olan PDR raporlarının değerlendirilmesi kısmına geçildi. Türksat Model Uydu Yarışması'nda final etabı, eylül ayında gerçekleşecek. Yoğun ilgi gören yarışmanın final etabinda uçuşlar da bulunacak. Uçuş etabında başarılı olan takımların ödülleri, 22 ile 27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest etkinliğinde verilecek. Türksat Model Uydu Yarışması, mühendislik bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Ayrıca öğrencilerin, sektördeki uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkanı da bulmalarını sağlıyor ve uzay ve uydu teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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