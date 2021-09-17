TÜRKSAT ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle 6'ncısı düzenlenen ' Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başlıyor. Gerçek bir uydunun yapım aşamasını tamamlayan genç mühendisler, fırlatılış ve çift yönlü haber leşme aşamalarını da tamamlayarak birincilik için yarışacak.

Hisar Atış Alanı'nda düzenlenecek Türksat Model Uydu Yarışması'nda uçuş etabı ilk olarak dronlar yardımıyla yapılırken geçtiğimiz yıl model uyduların roketlerle fırlatılmasına sahne olmuştu. Birçok görev ifa edecek model uydulara bu yılda da yeni görevler eklendi. Bu yılki yarışlarda model uyduların taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra 10 saniye askıda kalarak irtifasını sabitleyeceği Bonus Görevi ve uydunun görünürlüğünün artırılması amacıyla atmosferde takibinin net bir şekilde yapılması için sis kapsülünü aktifleştirmesi görevi de yarışmacıların ilk kez deneyimleyeceği yeni vazifeler olacak.

KATILIMCI SAYISI 800'E ULAŞTI

Ayrıca bu yıl, model uyduların inişi esnasında 8 sensörden alınan telemetri verileri ve görüntü verisinin de anlık yer istasyonuna aktarılması ve aktarılan verilerin komuta kontrol bilgisayar ara yüzünde grafiksel görselleştirmesi de istenecek. İlk defa 2016 yılında 3 takım 18 kişi ile başlayan süreç, 2020 yılında 149 başvuru ile yaklaşık 900 kişiye ulaşan bir yarışmaya dönüştü. Bu yıl ise bu sayı pandemi koşullarına rağmen katılımcı sayısı ise 800'e ulaştı. Türksat Model Uydu Yarışması'na üniversite öğrencilerinin ilgisi her sene katlanarak artarken, kıyasıya bir rekabete ve büyük bir heyecana sahne olması beklenen Model Uydu Yarışması Türksat Tanıtım ve Türksat Youtube kanallarından takipçilerine ulaştırılacak.

Birinci takım üyelerine 40 bin lira, ikinci takım üyelerine 30 bin lira, üçüncü üyelerine ise 20 bin lira ödül verilecek olan yarışma ile öğrencilerin diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkanını sağlaması ile uydu ve uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri