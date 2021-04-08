Türksat Kariyer Söyleşileri başlıyor
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Türksat Kariyer Söyleşileri başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türksat Kariyer Söyleşileri başlıyor

Türkiye'nin tek uydu ve kablo TV operatörü Türksat A.Ş., Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteği ile oluşturulan "Yetenek Kapısı" kariyer platformu etkinlikleri kapsamında 'Türksat Kariyer Söyleşileri' etkinliği düzenliyor.

Türkiye'nin tek uydu ve kablo TV operatörü Türksat A.Ş., Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteği ile oluşturulan "Yetenek Kapısı" kariyer platformu etkinlikleri kapsamında 'Türksat Kariyer Söyleşileri' etkinliği düzenliyor.

Öğrencilere ve yeni mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik, 9 Mayıs tarihinde Youtube Türksat kanalından canlı olarak gerçekleştirilecek. Öğrencilerin ve yeni mezunların kariyer gelişimleri için fırsatlar sunan etkinlikte, Türksat faaliyet alanları hakkında bilgi paylaşımının yanı sıra, Türksat işe alma süreçleri ve staj imkanları hakkında katılımcılara bilgi verilecek. Türksat'taki çalışma hayatının da betimleneceği etkinlikte ayrıca Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat Genel Müdür Yardımcıları Metin Çavuşoğlu ve Dr. Selman Demirel katılımcılardan gelen soruları yanıtlayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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