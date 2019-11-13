Türksat, Kamu Bilişim Zirvesi'ne katılacak

13.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:55

Kamuda bilişim üzerine çalışan yöneticilerin ve karar vericilerin tecrübelerini paylaştığı, sektörün öncü firmalarının teknoloji eğilimlerine dair bilgi verdiği Kamu Bilişim Zirvesi, 14-17 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek.



"Kamuda sayısal dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilecek zirveye Türksat 'Bronz Sponsor' olarak destek verecek. "Özel Sektör Gözüyle Dijital Dönüşüm" adlı panelin moderatörlüğünü Türksat Genel Müdürü Cenk Şen yapacak. 11. Kalkınma Planı ve 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği konulu genelgenin de ele alınacağı zirve, kamudan üst düzey yöneticiler ve uzman personeller ile özel sektörden liderlerin katılımıyla gerçekleşecek. - ANKARA

Kaynak: İHA