Türksat Kablo'dan yeni yıl promosyonu

Türksat Kablo, KabloTV hizmeti Giriş Paket, Temel Paket ve Üst Paket tarifelerindeki tüm müşterileri için yeni yılda FilmboxLive, Nat-Geo+, beIN Sport Paketi dışındaki tüm kanalları şifresiz olarak yayına açacağını duyurdu.

Türksat Kablo, KabloTV hizmeti Giriş Paket, Temel Paket ve Üst Paket tarifelerindeki tüm müşterileri için yeni yılda FilmboxLive, Nat-Geo+, beIN Sport Paketi dışındaki tüm kanalları şifresiz olarak yayına açacağını duyurdu.

Türksat Kablo, KabloTV hizmeti Giriş Paket, Temel Paket ve Üst Paket tarifelerindeki tüm müşterileri için yeni yılda FilmboxLive, Nat-Geo+, beIN Sport Paketi dışındaki tüm kanalları şifresiz olarak yayına açıyor. Müşterilerin iletişim araçlarını daha rahat kullanabilmeleri amacıyla yapılan promosyon, 1 Ocak 2021 tarihinde başlangıç saati 00.00, bitiş saati 23.59 olacak şekilde gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı