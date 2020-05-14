Türksat Kablo'dan premium spor paketi promosyonu
Türksat Kablo, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda KabloTV hizmeti giriş paket, temel paket ve üst paket tarifelerindeki müşterilerine premium spor paketini şifresiz olarak sunacak.
14.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:51
Türksat Kablo, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda KabloTV hizmeti giriş paket, temel paket ve üst paket tarifelerindeki müşterilerine premium spor paketini şifresiz olarak sunacak.
Türksat Kablo, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 16-19 Mayıs tarihleri arasında "Evde Kal" sloganını desteklemek amacıyla KabloTV hizmeti giriş paket, temel paket ve üst paket tarifelerindeki müşterilerine premium spor paketini şifresiz olarak sunacak. - ANKARA
Kaynak: İHA