Türksat Kablo'dan müşterilerine şifresiz premium spor paketi hizmeti Türksat Kablo'nun, KabloTV hizmeti giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterileri, premium spor paketinden hafta sonu şifresiz yararlanacak.

Türksat Kablo'nun, KabloTV hizmeti giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterileri, premium spor paketinden hafta sonu şifresiz yararlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türksat Kablo, 16-17 Mayıs'ta "evde kal" çağrısını desteklemek amacıyla KabloTV hizmeti giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterilere, premium spor paketi hizmetini şifresiz sunacak.

Kaynak: AA