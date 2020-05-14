Türksat Kablo'dan müşterilerine şifresiz premium spor paketi hizmeti
Türksat Kablo'nun, KabloTV hizmeti giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterileri, premium spor paketinden hafta sonu şifresiz yararlanacak.
14.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:30
Türksat Kablo'nun, KabloTV hizmeti giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterileri, premium spor paketinden hafta sonu şifresiz yararlanacak.
Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türksat Kablo, 16-17 Mayıs'ta "evde kal" çağrısını desteklemek amacıyla KabloTV hizmeti giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterilere, premium spor paketi hizmetini şifresiz sunacak.
Kaynak: AA