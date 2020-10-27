Türksat Kablo'dan Cumhuriyet Bayramı promosyonu

Cumhuriyetin 97. yılını kutlamanın coşkusunu yaşatmak amacıyla FilmboxLive, Nat-Geo+, beIN Sport Paketi dışındaki tüm kanalları şifresiz olarak yayına açılıyor.

Cumhuriyetin 97. yılını kutlamanın coşkusunu yaşatmak amacıyla FilmboxLive, Nat-Geo+, beIN Sport Paketi dışındaki tüm kanalları şifresiz olarak yayına açılıyor.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Türksat Kablo, KabloTV hizmeti Giriş Paket, Temel Paket ve Üst Paket tarifelerindeki tüm müşterileri için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyetin 97. yılını kutlamanın coşkusunu yaşatmak amacıyla FilmboxLive, Nat-Geo+, beIN Sport Paketi dışındaki tüm kanalları şifresiz olarak yayına açılacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal