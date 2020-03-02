Türksat, IT Forum Turkey'de yer alacak
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Türksat, IT Forum Turkey'de yer alacak

Türksat, teknoloji alanındaki son gelişmelerin 'CxO' başlığı altında değerlendirileceği IT Forum Turkey etkinliğine katılacak.

02.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:08
Türksat, IT Forum Turkey'de yer alacak

, teknoloji alanındaki son gelişmelerin 'CxO' başlığı altında değerlendirileceği IT Forum Turkey etkinliğine katılacak.


Teknoloji alanındaki son gelişmelerin 'CxO' başlığı altında değerlendirileceği IT Forum Turkey etkinliği, 3 Mart 2020 tarihinde Türksat A.Ş.'nin katılımıyla 'da gerçekleşecek. Teknoloji dünyasının lider kuruluşları tarafından sunulan en yeni uygulamaların katılımcılarla buluşturulacağı etkinlikte, Türksat da bilişim alanında sağladığı hizmetleri teknoloji meraklılarının beğenisine sunacak. Ayrıca, büyük veri, yapay zeka, akıllı şehir, bulut bilişim ve endüstri 4.0 konularında bilişim sektöründen temsilcilerle Türksat standında B2B görüşmeler yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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