Türksat AŞ personel alacak

Türksat AŞ faaliyet alanlarında çalıştırılmak üzere personel alımı yapacak.

Türksat AŞ faaliyet alanlarında çalıştırılmak üzere personel alımı yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uydu, Kablo TV ve bilişim hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren Türksat AŞ'nin, çeşitli pozisyonlardaki personel alımına yönelik ilanları "kariyer.turksat.com.tr" adresinde yayımlandı.

İlanlarda, mesleki tecrübe aranan pozisyonların yanı sıra çalışma hayatına yeni başlayanlar için de iş imkanı bulunuyor.

Pozisyonlara ve kategorilere göre başvuru şartları ve son başvuru tarihlerine ilişkin bilgilere ilan metinlerinde yer verildi.

Başvurular, "https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx" linkinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal