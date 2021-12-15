Türksat AŞ Genel Müdürü Ertok, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ertok, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları makamında inceledi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Bayram namazı" başlıklı fotoğraflarını seçen Ertok, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesine oy verdi.

Ertok, dünya olarak çok önemli olayların yaşandığı bu yıla ait fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belirterek, spor kategorisinde Türkiye'nin gururu olan Mete Gazoz'un fotoğrafını tercih ettiğini söyledi.

Haber kategorisinde, Türkiye'nin yaz döneminde yaşanan ve herkesi çok üzen orman yangınlarını anlatan fotoğrafı seçtiğini dile getiren Ertok, yaşam kategorisinde ise Fatih Cami'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına alınan önlemlerle kılınan "Bayram namazı" fotoğrafından etkilendiğini bildirdi.

Söz konusu fotoğrafın, yaklaşık iki yıldır hayatın içinde olan salgını yansıttığını ifade eden Ertok, fotoğraflara emek veren tüm AA çalışanlarına teşekkür etti.

AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri

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