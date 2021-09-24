Türksat AŞ çeşitli görevler için 18 kişi istihdam edecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türksat AŞ çeşitli görevler için 18 kişi istihdam edecek

AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi
Türksat AŞ çeşitli görevler için 18 kişi istihdam edecek

Türksat AŞ, bilgi teknolojileri alanındaki 8 pozisyon için 18 personel alacak.

Türksat AŞ, bilgi teknolojileri alanındaki 8 pozisyon için 18 personel alacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamada, personel alımına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, şirket, bilgi teknolojileri (BT) proje destek personeli, BT çözüm mimarı, iş geliştirme uzmanı, BT yazılım geliştirme personeli (IFS), BT test personeli, BT yazılım geliştirme personeli, BT veri madenciliği veri analizi personeli ve BT analiz personeli pozisyonları için 18 kişi istihdam edecek.

Bu pozisyonlar için üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haber leşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, haber leşme mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, Matematik mühendisliği, matematik, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar başvuruda bulunabilecek.

Müracaatlar "https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx" üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilecek. Alım şartları, zamanı ve diğer bilgilere de bu siteden ulaşılabilecek.

Alım için elden başvurular kabul edilmeyecek.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Nuri Sezai Temelli Şevval Şahin Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek
Spor Sergen Yalçın Fatih Terim Sezai Temelli Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Ziya Selçuk Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türksat AŞ çeşitli görevler için 18 kişi istihdam edecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 13:41:34. #1.11#