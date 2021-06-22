Türksat'a 2 ödül
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Türksat'a 2 ödül

Türksat'a 2 ödül
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin müşteri memnuniyetini ölçen platformu Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.

Türkiye'nin müşteri memnuniyetini ölçen platformu Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E Awards'ta (Achievement in Customer Excellence) "dijital platform" sektöründe Türksat Kablo TV, "internet servis sağlayıcılar" sektöründe ise Türksat Kablo Net müşteri deneyimini en iyi yaşatan marka ödülünü aldı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 140 bin markanın, 7 milyon bireysel üyenin ve aylık 18 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları altıncı kez belirledi.

Şikayetvar 6. A.C.E. Awards'ta firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan 1 milyon 200 bin anket temel alınarak markalara ödülleri verildi.

"Dijital platform" sektöründe Türksat Kablo TV, diamond ödülünü alarak en iyi müşteri memnuniyetine sahip firma olurken, "internet servis sağlayıcıları" sektöründe de Türksat Kablo Net yine diamond ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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