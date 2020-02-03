TÜRKSAT, 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu

03.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:48

TÜRKSAT, Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu organizasyon 5 Şubat'ta ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ana teması "sektörel iş birliği" ve "nitelikli iş gücü" olarak belirlenen etkinlikte ayrıca, katılımcılara şirketin uydu hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

Kaynak: AA