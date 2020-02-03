TÜRKSAT, 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu
TÜRKSAT, Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu.
TÜRKSAT, Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu organizasyon 5 Şubat'ta ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Ana teması "sektörel iş birliği" ve "nitelikli iş gücü" olarak belirlenen etkinlikte ayrıca, katılımcılara şirketin uydu hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılacak.