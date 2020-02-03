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TÜRKSAT, 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu

TÜRKSAT, Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu.

03.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:48
TÜRKSAT, 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu

TÜRKSAT, Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu organizasyon 5 Şubat'ta ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ana teması "sektörel iş birliği" ve "nitelikli iş gücü" olarak belirlenen etkinlikte ayrıca, katılımcılara şirketin uydu hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

Kaynak: AA
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