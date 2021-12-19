TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKSAT 5B, uydusu ABD'nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral üssü'nden uzaya fırlatıldı.

TÜRKSAT 5B, uydusu ABD'nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Türkiye'nin yanı sıra, bölgesel olarak Orta Doğu'nun tamamı, Kızıldeniz, Akdeniz Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika gibi ülkeleri de içeren geniş kapsama alanına sahip Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı. Yüksek verimli uydu kapasitesine sahip Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip bulunuyor. Türksat 5B uydusuyla birlikte, Türkiye'nin aktif haber leşme uydu sayısı 5'e, toplam uydu sayısı ise 8'e ulaştı.

TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı

TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı

TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılması dolayısıyla videolu mesaj Açıklaması

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılması dolayısıyla videolu mesaj Açıklaması

 Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

 Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'nin 2020 Yılı Terörizm Raporu'na tepki Açıklaması

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'nin 2020 Yılı Terörizm Raporu'na tepki Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title