Türksat 5b Uydusu Bu Yılın Son Çeyreği Fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu ve uzay yolculuğu ile Türksat 5A, 5B ve 6A uydularına ilişkin son gelişmeleri, Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu ve uzay yolculuğu ile Türksat 5A, 5B ve 6A uydularına ilişkin son gelişmeleri, AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5B haberleşme uydumuzu da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatacağız." açıklamasında bulundu.

Karaismailoğlu, "Türkiye, artık uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası bir oyuncu olma yolundadır. Yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlarımıza dünya ile eş zamanlı olarak sunuyoruz" sözlerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, ocak ayı başında başarı ile fırlatılan Türksat 5A ile ilgili "Ekvator'dan 35 bin 160 kilometre uzaklığa ulaşan Türksat 5A, yolculuğunun 4'te 3'ünü tamamladı. Uydumuz, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacaktır. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde Türkiye ile birlikte Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacaktır. Uydumuz, televizyon yayıncılığı ile birlikte veri haberleşme hizmetinde, ülkemizi dünyada 'Ku Band' kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacaktır. Elektrik itki sistemi ile çok daha kaliteli TV yayıncılık ve haberleşme hizmeti verecek olan Türksat 5A, 30 yıl süre ile bu görevini yerine getirecektir" dedi.

VERİ HABERLEŞME HİZMETİ VERECEK

Karaismailoğlu, "42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B'nin önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Bant veri haberleşme kapasitemizi 15 kat daha artıracak olmasıdır. Bu özelliği ile Türksat 5B haberleşme uydumuz, kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti verecektir. Bu şekilde ticari gemi ve hava ulaşım pazarına odaklanacaktır. Türksat 5B ile Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri kapsama alanında yer alacaktır" bilgilerini verdi.

Karaismailoğlu, Türksat 6A yerli haberleşme uydusunun geliştirildiğini ve 2022 yılında fırlatmayı planlandıkları açıkladı.

Kaynak: Space Mag Türkiye